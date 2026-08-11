«Μαμά! Θέλω να σου πω»: Η στιγμή που το παιδί της Μαριζέτας Αντωνοπούλου διακόπτει on air συζήτηση -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα απρόοπτο στον τηλεοπτικό «αέρα» προσέφερε μια διαφορετική νότα στην πολιτική συζήτηση μεταξύ της Αλεξάνδρας Σδούκου, του Τάσου Νικολαΐδη και της Μαριζέτας Αντωνοπούλου.



Οι τρεις τους ήταν καλεσμένοι στο OPEN συζητώντας την πολιτική αντιπαράθεση που προέκυψε με αφορμή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.



Κάποια στιγμή, την ώρα που μιλά ο κ. Νικολαΐδης ακούγεται «μαμά, μαμά» με την τομεάρχη της ΕΛΑΣ Μαρίζετα Αντωνοπούλου να φαίνεται να κάνει ένα νεύμα με τα μάτια.



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Λίγη ώρα μετά, την ώρα που η κυρία Αντωνοπούλου μιλά, το παιδί την πλησιάζει και της φωνάζει: «Μαμά! Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι», προκαλώντας τα γέλια των υπολοίπων.



«Θα έρθω σε ένα λεπτάκι να μου πεις», απάντησε.



«Με συγχωρείτε! Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο», είπε αμέσως μετά στους συνομιλητές της και λίγο μετά ζήτησε λίγο χρόνο.



Λίγο μετά επέστρεψε προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση στο OPEN.



Βίντεο: Η στιγμή που το παιδί της Μαριζέτας Αντωνοπούλου διακόπτει τη συζήτηση -Δείτε από το 10:30 και μετά