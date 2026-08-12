Παχυσαρκία ενηλίκων: Εκπτώσεις στις τιμές των φαρμάκων, που χορηγήθηκαν δωρεάν, θα καταβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για το σύνολο του προγράμματος - iefimerida.gr

Ολόκληρο το ήδη εκτελεσθέν πρόγραμμα για την δωρεάν χορήγηση των νέων, καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων, και όχι μόνον το κομμάτι του προγράμματος το οποίο αφορά τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο, θα υποβληθεί αναδρομικά στην υποχρέωση σε εκπτώσεις επί της τελικής λιανικής τιμής τους (rebate) εκ μέρους των εμπλεκομένων φαρμακευτικών εταιρειών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με διευκρινίσεις, τις οποίες παρέχουν πηγές του υπουργείου Υγείας στο iefimerida, κάθε άλλη ρύθμιση, για παράδειγμα στο rebate να μπει η δωρεάν χορήγηση των εν λόγω φαρμακευτικών σκευασμάτων μόνον για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2026, θα ήταν σφόδρα αντιφατική και θα κατέπεφτε με πάταγο σε ενδεχόμενη προσφυγή των φαρμακευτικών εταιρειών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να προσφύγουν τελικά, ούτως ή άλλως, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχοντας στο “στόχαστρό” τους και επικεντρώνοντας όλη την επιχειρηματολογία τους εναντίον της ρήτρας της αναδρομικότητας για το σχετικό rebate στις δωρεάν χορηγήσεις των φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων.

Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες θα υποστηρίξουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ουδέποτε εκείνες θα αποδέχονταν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα χορήγησης των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας των ενηλίκων, εάν γνώριζαν από την αρχή ότι επαπειλείται νομοθετική ρύθμιση, η οποία, τελειώνοντας το σχετικό πρόγραμμα, θα τις υποχρεώνει αναδρομικά σε rebate.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με άλλα λόγια, οι ενστάσεις των εν λόγω φαρμακευτικών εταιρειών έναντι του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αφορούν, κυρίως, το σκέλος των αρχών της “διαφάνειας” και της “καλής πίστης στις συναλλαγές” μεταξύ των δύο μερών.