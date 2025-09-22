Παγκράτι: Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς -Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - iefimerida.gr

Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στον Ερυθρό Σταυρό με τραύμα από πυροβόλο όπλο ένας άνδρας από την περιοχή του Παγκρατίου.

Περίοικος ανάφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε τρεις πυροβολισμούς. Το θύμα βρέθηκε τραυματισμένο στην κοιλιακή χώρα σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Λεάνδρου 26 και στη συνέχεια διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του περιστατικού.