Παγκράτι: Μαθητής «κόλλησε» στα κάγκελα δημοτικού σχολείου, τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός μαθητή που είχε εγκλωβιστεί σε κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η παροχή βοηθείας δόθηκε σε ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου επί της οδού Σπύρου Μερκούρη στην Αθήνα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 και για τον απεγκλωβισμό του ανηλίκου κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και στον απεγκλωβισμό του ανήλικου, που είναι καλά στην υγεία του.
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