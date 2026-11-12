Παγκράτι: Μαθητής «κόλλησε» στα κάγκελα δημοτικού σχολείου, τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός μαθητή που είχε εγκλωβιστεί σε κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η παροχή βοηθείας δόθηκε σε ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου επί της οδού Σπύρου Μερκούρη στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 και για τον απεγκλωβισμό του ανηλίκου κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και στον απεγκλωβισμό του ανήλικου, που είναι καλά στην υγεία του.