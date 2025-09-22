 Παγκράτι: Για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις έχει απασχολήσει ο άνδρας που βρέθηκε με τραύματα από σφαίρες - iefimerida.gr
Παγκράτι: Για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις έχει απασχολήσει ο άνδρας που βρέθηκε με τραύματα από σφαίρες

Η πολυκατοικία που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο Παγκράτι
Η πολυκατοικία που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο Παγκράτι / Glomex / ΣΚΑΪ
Σοκ με περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Παγκράτι, με έναν άνδρα να τραυματίζεται στην κοιλιακή χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος τραυματίας εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας που διαμένει και μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό».

Τρεις πυροβολισμοί -Πήρε εξιτήριο ο τραυματίας στο Παγκράτι

Περίοικος κατέθεσε ότι άκουσε τρεις πυροβολισμούς, κινητοποιώντας τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Ο άνδρας που τραυματίστηκε, ένοικος της πολυκατοικίας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και παραμένει υπό παρακολούθηση.

Είχε απασχολήσει τις Αρχές

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ξυλοδαρμούς, απείθεια, ναρκωτικά και επεισόδια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις σχετιζόμενες με το χθεσινό επεισόδιο.

Οι αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τρεις κάλυκες άγνωστου διαμετρήματος, ενώ παράλληλα διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

