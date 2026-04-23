Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες σε ρωσική επιδρομή στη Ντνίπρο της Ουκρανίας - iefimerida.gr

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τρίτος αγνοείται και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (…) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.

Ουκρανία: Ανάμεσα στους τραυματίες δύο ανήλικες

Κατά τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.