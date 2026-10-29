 ΟΣΥ: Εσωτερική διερεύνηση του τροχαίου στη Βούλα όπου λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε πεζή - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΥ: Εσωτερική διερεύνηση του τροχαίου στη Βούλα όπου λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Λεωφορείο ΟΣΥ, τροχαίο Βούλα
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Εσωτερική διερεύνηση για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Βούλα όπου λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε πεζή θα διενεργήσει η ΟΣΥ.

Η ΟΣΥ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο της γυναίκας η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο της γραμμής 162 και κατέληξε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

«Η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας που παρασύρθηκε σήμερα στην περιοχή της Βούλας από λεωφορείο που εκτελούσε την κυκλική γραμμή 162, Βούλα - Πανόραμα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Παράλληλα, με εντολή της διοίκησης, έχει ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση του περιστατικού, για τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων».

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