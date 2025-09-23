Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα -Πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, άνοιξε ο δρόμος μέχρι το καζίνο - iefimerida.gr

Οροθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ στην Πάρνηθα. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στο καταφύγιο ενώ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η φωτια εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, στη θέση Μπάφι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 23:45 το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της, επιχείρησαν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν μειωθεί, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι το καζίνο, όχι όμως και πάνω από αυτό.