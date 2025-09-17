Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - iefimerida.gr

Οριοθετήθηκε αργά σήμερα το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε στις 4 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Μεταξάτα της νότιας Κεφαλονιάς.

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης του μετώπου, η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των Μεταξάτων, αλλά και των γειτονικών οικισμών Κλείσματα και Κοριάννοι, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς το Αργοστόλι.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 34 πυροσβέστες και 7 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα της Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και εναέρια μέσα με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ