Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στα Λεχαινά Ηλείας.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Αρετής στα Λεχαινά Ηλείας, καίγοντας αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο 40 πυροσβέστες και 13 οχήματα που επιχείρησαν, κατόρθωσαν να περιορίσουν αρχικά και να οριοθετήσουν στη συνέχεια το πύρινο μέτωπο.

Δείτε το βίντεο από την ομάδα στο Facebook «Εποχικοί Πυροσβέστες»