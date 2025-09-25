Η Pizza Fan απέλυσε τον κωμικό Πάρι Ρούπο -Τα σχόλιά του για την ελληνική σημαία και οι αντιδράσεις στα social - iefimerida.gr

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα σχόλια του κωμικού Πάρι Ρούπου σε μια stand-up παράσταση, με τους χρήστες των social να ζητούν την απόλυσή του από γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας.



Ο κωμικός έδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου μια παράσταση στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, όπου σε κάποιο σημείο έκανε σχόλια για την ελληνική σημαία, τους ναζί, τη σφαγή στον Μελιγαλά, αλλά και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.



Τα σχόλια του κωμικού που προκάλεσαν αντιδράσεις

Συγκεκριμένα, όπως μπορεί να δει κανείς σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok του, λέει αρχικά: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο, αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».



Στη συνέχεια αναφέρεται στους ναζί, λέγοντας: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί "λιπάσματα" μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε "μορφώστε τους ναζί"; Σόρι, δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τη σφαγή στον Μελιγαλά, αλλά και για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σχολιάζοντας: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή, επιτέλους, βρήκε στόχο».

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την αντίδραση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να ζητούν την απόλυσή του από την Pizza Fan, με την οποία συνεργαζόταν για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan

Η εταιρεία τόνισε ότι θεωρεί «μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου», διευκρινίζοντας ότι η παράσταση δεν είχε καμία σχέση με την επικοινωνία της Pizza Fan και ότι η ίδια ενημερώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι οποιοσδήποτε εκπροσωπεί την Pizza Fan πρέπει να σέβεται το κοινό και να μην εκθέτει την εταιρεία με σχόλια που προκαλούν εντάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Pizza Fan ανακοίνωσε την άμεση απόλυση του κ. Ρούπου και τη διακοπή κάθε συνεργασίας μαζί του, από την 25η Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα, οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι, πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω, οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Άδωνις Γεωργιάδης: Αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός;

Στα σχόλια που έκανε στην stand-up παράστασή το ο Πάρις Ρούπος αλλά και στην απόλυση, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.



Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως είναι λυπηρό να χάνει κάποιος της δουλειά του ωστόσο, διερωτήθηκε εάν πραγματικά θεωρείται κωμικός με όσα λέει.



«Είναι πάντα λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλ αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη Χώρα;» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.