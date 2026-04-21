Οργανωμένο κύκλωμα κατήγγειλε ο πατέρας της Μυρτώς -«Αυτοί είναι Καμόρα» - iefimerida.gr

Για οργανωμένο κύκλωμα με πλοκάμια σε υποθέσεις ναρκωτικών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης μίλησε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι.

Ο ίδιος μιλώντας στο Actoin24 δήλωσε ότι κάνει αυτή την τελευταία προσπάθεια «για να γλιτώσουμε τα υπόλοιπα παιδιά» τα οποία έχουν μπλεχτεί σε κυκλώματα της νύχτας. «Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου ότι αυτά πρέπει να σταματήσουν».

«Το παιδί μου μού το παγίδεψαν. Υπάρχει οργάνωση με αρχηγό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας της 19χρονης, τονίζοντας ότι το εν λόγω κύκλωμα βάζει στόχο παιδιά που είναι «όμορφα και άβγαλτα».

«Αυτοί είναι Καμόρα»

«Ποια Καμόρα; Αυτοί είναι Καμόρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας της Μυρτώς, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν παγιδευτεί σε παρόμοια υπόθεση και κάλεσε όσα έχουν γλιτώσει να βγουν δημόσια και να μιλήσουν ανοιχτά καταγγέλλοντας το εν λόγω κύκλωμα.

«Περιμένω πράξεις. Αν δεν δω πράξεις θα πράξω εγώ», δήλωσε ο πατέρας της Μυρτώς και ζήτησε να εφαρμοστεί ο νόμος, καθώς, εάν δεν γίνει αυτό, «είμαστε ζούγκλα».