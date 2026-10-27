Ορεστιάδα: Τροχαίο ατύχημα στον Πεντάλοφο -Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από την Πυροσβεστική - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Πεντάλοφου Ορεστιάδας, το πρωί της Τρίτης, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό όσων βρίσκονταν στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά με τη συνδρομή επτά πυροσβεστών απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στην περιοχή του Πεντάλοφου Ορεστιάδας.

Οι τρεις επιβάτες του οχήματος αφού απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ