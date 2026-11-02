Ορεστιάδα: Σύσταση του Δήμου για αποφυγή προσέγγισης των ποταμών Έβρου και Άρδα, καθώς και των ιρλανδικών διαβάσεων - iefimerida.gr

Σε συστάσεις προχώρησε εν αναμονή της αυριανής εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στη Θράκη -από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα- ο Δήμος Ορεστιάδας.

Ο Δήμος συνιστά στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες καθώς και να μην προσεγγίζουν τους ποταμούς Έβρο και 'Αρδα, τα τοπικά ρέματα και αναχώματα αυτών και να αποφεύγουν τη διέλευση ιρλανδικών διαβάσεων ιδίως των Καστανεών και των Ριζίων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αύριο αναμένεται η εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων σε ολόκληρη τη Θράκη και ήδη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) από σήμερα έως και αύριο.

ΑΠΕ ΜΠΕ