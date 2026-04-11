Το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ για το Μ. Σάββατο - iefimerida.gr

Με ειδικό ωράριο λειτουργούν και σήμερα Μ. Σάββατο εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 18:00 ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (αναλόγως την αλυσίδα) έως τις 20:00.

Αύριο Κυριακή του Πάσχα καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά σε όλη τη χώρα, όπως και την Δευτέρα του Πάσχα, ενώ σε κανονικό ωράριο επιστρέφουν από την Τρίτη 14 Απριλίου.