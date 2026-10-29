Opinion Poll: Ψήφος εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ από τους Ελληνες -Στο 62,9% οι θετικές γνώμες, έχουν βελτιωθεί οι υπηρεσίες - iefimerida.gr

Η νέα πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal καταγράφει ευρεία αποδοχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένων παρεμβάσεων, με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης.

Το 62,9% των πολιτών εκφράζει θετική γνώμη, ενώ το 56,5% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες του έχουν βελτιωθεί σε σχέση με πριν από τρία χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επτά στους δέκα και πλέον έχουν χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ

Το 76% απαντά ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία του ΕΣΥ το τελευταίο δωδεκάμηνο, έναντι 24% που δηλώνει ότι δεν χρειάστηκε ή δεν χρησιμοποίησε τέτοιες υπηρεσίες. Η υψηλή πρόσφατη επαφή με το δημόσιο σύστημα Υγείας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ερμηνεία των απαντήσεων που ακολουθούν, καθώς πολλές από τις αξιολογήσεις στηρίζονται σε προσωπική εμπειρία.

Ποιες παρεμβάσεις συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αποδοχή



Τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» προηγούνται με 88,4% θετικές ή μάλλον θετικές απαντήσεις ως προς τη συμβολή τους στη βελτίωση των υπηρεσιών. Ακολουθούν ο ψηφιακός φάκελος Υγείας (77,3%), η ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας (72,7%) και τα απογευματινά χειρουργεία (60,3%). Για το μέτρο μείωσης της αναμονής στις εφημερίες, γνωστό ως «βραχιολάκι», το θετικό ποσοστό περιορίζεται στο 54,7%, με 34,3% αρνητικές απαντήσεις.

Οκτώ στους δέκα αναγνωρίζουν τη συμβολή της ψηφιοποίησης

Οι ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η άυλη συνταγογράφηση, το MyHealth και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, θεωρούνται «πολύ» χρήσιμες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ΕΣΥ από το 47,3% και «αρκετά» χρήσιμες από το 33,4%. Συνολικά, το 80,7% αξιολογεί θετικά τη συμβολή τους, ενώ το 13,8% απαντά «λίγο» και το 4,8% «καθόλου».

Οι γνώμες των πολιτών ανά την Ελλάδα

Παράλληλα, το 76% δηλώνει ότι χρησιμοποίησε κάποια υπηρεσία του ΕΣΥ το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ το 50,6% αναφέρει ότι η πιο πρόσφατη επίσκεψή του ήταν καλύτερη σε σύγκριση με προηγούμενες.Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη. Η θετική γνώμη για το ΕΣΥ φτάνει το 84,7% στη Δυτική Μακεδονία, αλλά περιορίζεται στο 43,3% στο Νότιο Αιγαίο. Οι νεότεροι εμφανίζονται επίσης πιο αισιόδοξοι για την πορεία των υπηρεσιών: το 76% των ηλικιών 17–29 ετών διαπιστώνει βελτίωση την τελευταία τριετία, έναντι 49,8% στις ηλικίες 46–55 ετών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα 1.002 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις και αναφερόμενο δειγματοληπτικό σφάλμα ±3%.