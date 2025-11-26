 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως και 18 μήνες με αναστολή στους 14 αγρότες για τις παράνομες επιδοτήσεις - iefimerida.gr
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως και 18 μήνες με αναστολή στους 14 αγρότες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ποινές φυλάκισης από 10 έως και 18 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας σε 14 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους 14 κατηγορούμενους για τις πράξεις που τους αποδίδει το κατηγορητήριο που αφορούν κατά περίπτωση:

  • απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
  • απόπειρα απάτης
  • συνέργεια σε απάτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι καλούνται να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα που υπολογίστηκαν στα 200 ευρώ για τον καθένα.

Ελαφρυντικό μόνο στον γνωστό ηθοποιό

Η έδρα αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας στον γνωστό ηθοποιό, επειδή έχει μπει στη διαδικασία επιστροφής της παράνομης επιδότησης. Στους υπόλοιπους δεν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και σε δύο δεν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό για της μετεφηβικής ηλικίας.

Η υπόθεση αφορά αγροτικές επιδοτήσεις της Ε.Ε. ύψους από 5 χιλ. ευρώ έως και 36 χιλ. ευρώ, οι οποίες παρανόμως είχαν δοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους 14 εμπλεκόμενους αγρότες το 2020 για αγροτικές εκτάσεις κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

