ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις κτηνιατρικές υπηρεσίες Τρικάλων και Λάρισας - iefimerida.gr

Αιφνιδιαστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων και στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα.

Οι έρευνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκαν για αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος να ερευνηθούν οι ενισχύσεις που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο, με έμφαση στα βοοειδή, για τις περιόδους 2020, 2021 και 2022, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει έλεγχος και το έτος 2019.

Όπως αναφέρουν και τα τοπικά ΜΜΕ, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς προχώρησαν στη συλλογή φακέλων και άλλων στοιχείων από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, όπως και από τα γραφεία του οργανισμού στη Λάρισα.

