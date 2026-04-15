Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς -Οι κάμερες έδειξαν την παρέα της, τι συνέβη τη μοιραία νύχτα - iefimerida.gr

Στις 10 Αυγούστου η Μυρτώ θα έκλεινε τα 19 της χρόνια και είχε ήδη αρχίσει να χτίζει το μέλλον που ονειρευόταν.

Μεγαλωμένη σε ένα σπίτι όπου η φροντίδα προς τον συνάνθρωπο δεν ήταν απλώς επάγγελμα αλλά στάση ζωής, είχε επιλέξει να σπουδάσει στη σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, θέλοντας να βαδίσει στον ίδιο δρόμο με τη μητέρα της. Ήθελε να προσφέρει, να σταθεί δίπλα σε ανθρώπους, να αποκτήσει μια σταθερή πορεία μέσα από τη δουλειά και την αφοσίωση.



Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα όμορφο κορίτσι γεμάτο ενέργεια, ευαισθησία και όνειρα. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολούνταν με το μακιγιάζ, κάτι που της έδινε χαρά και της επέτρεπε να εκφράζεται δημιουργικά. Είχε φίλους, σχέδια, φιλοδοξίες. Μια καθημερινότητα απλή, αλλά γεμάτη προοπτική. Μέχρι τη νύχτα που όλα άλλαξαν.

Η μητέρα της 19χρονης είχε μόλις φύγει από το νοσοκομείο όταν πήγαν την κόρη της στα επείγοντα

Τα ξημερώματα της Τρίτης, η 19χρονη μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Την είχε παραλάβει λίγο πριν πλήρωμα του ΕΚΑΒ από σημείο κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου απέναντι από μια ψησταριά. Οι γιατροί προσπαθούν να τη σώσουν, όμως η προσπάθεια δεν έχει αποτέλεσμα. Η είδηση του θανάτου της πέφτει σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου, με τους πάντες να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Η μητέρα της Μυρτώς, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η κόρη της, λίγα μόλις λεπτά πριν την άφιξή της. Είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά της ως αποκλειστική σε ηλικιωμένο άνδρα και αποχώρησε χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Σήμερα, βρίσκεται στο σπίτι της με φίλους και συγγενείς να τη στηρίζουν, καθώς αδυνατεί να διαχειριστεί την απώλεια. Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή. Λίγες ημέρες πριν την τραγωδία, η μητέρα είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της κόρης της, γράφοντας πως δεν έχει ζωή χωρίς εκείνη.

Στην αρχή, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ένας αιφνίδιος θάνατος, χωρίς σαφείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Όμως, όσο περνούσαν οι ώρες, νέα στοιχεία έρχονταν στο φως και ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα.

Το αποκαλυπτικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας παίζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο από την ευρύτερη περιοχή όσο και από το κατάλυμα στο οποίο φαίνεται να πέρασε τις τελευταίες της ώρες η Μυρτώ. Μάλιστα, ιδιαίτερο βάρος αποκτά η ανάρτηση ανθρώπου του ξενοδοχείου, που επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στις 12:10 έγινε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση, ενώ μόλις είκοσι λεπτά αργότερα, στις 12:30, πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από άτομο που συνδέεται με την υπόθεση. Από εκείνο το σημείο και μετά, όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του ξενοδοχείου, με την εξέλιξη των γεγονότων να καταγράφεται αποκλειστικά από το σύστημα καμερών.

Το υλικό αυτό αποδεικνύεται αποκαλυπτικό. Σε αυτό φαίνεται η είσοδος και η έξοδος ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες του καταλύματος, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη είσοδο για να μπαινοβγαίνουν στον χώρο. Οι κινήσεις τους καταγράφονται επανειλημμένα.

Το πιο κρίσιμο σημείο, ωστόσο, εντοπίζεται στις πρώτες πρωινές ώρες. Περί τις 04:30, σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, η Μυρτώ φαίνεται να απομακρύνεται από τον χώρο του καταλύματος από τα ίδια άτομα, σε κατάσταση λιποθυμίας. Λίγο αργότερα, περίπου στις 05:15, αποχωρεί και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Οι τελευταίες ώρες της 19χρονης -Συνελήφθησαν τρία άτομα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατό της. Ανάμεσά τους και ένας 26χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διακριθεί στην άρση βαρών, χωρίς ωστόσο να είναι σήμερα ενεργός αθλητής, όπως διευκρινίστηκε επίσημα, από την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το τρίτο άτομο που συνελήφθη ηλικίας 23 ετών φέρεται να κατέθεσε ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου έγινε χρήση κοκαΐνης και όπως φέρεται να υποστήριξε η Μυρτώ κάποια στιγμή κατέρρευσε, με τους παρευρισκόμενους να μην αντιλαμβάνονται άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο πανικός των συλληφθέντων

Οι στιγμές που ακολούθησαν φαίνεται να χαρακτηρίζονται από πανικό των τριών συλληφθέντων οι οποίοι αντί να ειδοποιήσουν άμεσα για βοήθεια μεταφέρουν την 19χρονη σε εξωτερικό χώρο και την αφήνουν εκεί. Καθοριστικά για την τελική εικόνα θα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της ιατροδικαστικής έκθεσης, που αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής κοπέλας. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά και όχι μόνο. Οι έρευνες συνεχίζονται, με την οικογένεια της Μυρτώς να ζητά να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση θανάτου του παιδιού τους.