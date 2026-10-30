Ομόνοια: Λήξη συναγερμού μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε χαρτοκιβώτιο -Τι βρέθηκε - iefimerida.gr

Λήξη συναγερμού στην Ομόνοια, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε χαρτοκιβώτιο που εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου.

Οι ειδικοί δεν βρήκαν κάτι ύποπτο και η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε.

Νωρίτερα, ο εντοπισμός του χαρτοκιβωτίου είχε θέσει σε επιφυλακή τις Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων σε τρία σημεία του κέντρου: στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας, στη Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους, και στη Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι περιορισμοί άρθηκαν και η κίνηση στην περιοχή διεξάγεται πλέον κανονικά.