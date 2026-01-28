Έληξε ο συναγερμός για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος - iefimerida.gr

Έληξε ο συναγερμός για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αστυνομικοί και πυροσβέστες βρέθηκαν στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ενός υπόπτου δικύκλου που βρέθηκε έξω από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί απέκεισαν την πρόσβαση στην Ομήρου μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Η κινητοποίηση έγινε μετά από τηλέφωνο στην ΕΛΑΣ για μηχανή που θεωρήθηκε ύποπτη.