Ομαδικές αγωγές του ΙΝΚΑ για τις ρευματοκλοπές - iefimerida.gr

Ομαδικές αγωγές του ΙΝΚΑ για τις ρευματοκλοπές

περιπτώσεις ρευματοκλοπής
Ρευματοκλοπή / Φωτογραφία (αρχείου): ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του ΔΕΔΔΗΕ προχωρά το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, καταγγέλλοντας «μαζικές και αδικαιολόγητες χρεώσεις για υποτιθέμενες ρευματοκλοπές».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις να έχουν δηλωθεί μόνο μέσα στο 2025, οι περισσότερες χωρίς αυτόφωρη διαπίστωση, το ΙΝΚΑ κάνει λόγο για πρακτικές που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό επιβολής προστίμων και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συλλογικές νομικές ενέργειες.

Όπως σημειώνεται από το ΙΝΚΑ «ενώ μέχρι τώρα στέλναμε στη ΡΑΕ όσες καταγγελίες λαμβάναμε, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές αγωγές, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί μας, αλλά κυριότερα με την αποστολή e-mail στην διεύθυνση inka@inka.gr με όλο το ιστορικό της δήθεν ρευματοκλοπής καθώς και πλήρη στοιχεία όπως διεύθυνση του ακινήτου Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό παροχής και εάν είναι δυνατόν και την ηλικία καθώς και χρονολογία κατασκευής του ακινήτου και θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία, και το κόστος της εγγραφής μαζί με τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου».

