Όλυμπος: Επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη από τη Λευκορωσία -Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας [βίντεο] - iefimerida.gr

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη από τη Λευκορωσία, που τραυματίστηκε στον Όλυμπο, στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, γύρω στις 15:30, μετά από κλήση της γυναίκας στο 112.

H 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας -Μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο

Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.