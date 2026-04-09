Ολυμπιακός: Νέα απουσία ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ, πολλά τα προβλήματα - iefimerida.gr

Χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ (19:30) για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ (09/04, 19:30) στη Σόφια, και θέλει νίκη για να «κλειδώσει» το πλεονέκτημα έδρας και να κατακτήσει την πρώτη θέση στη regular season.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φρανκ Νιλικίνα για το ματς κόντρα στο σύνολο του Ιτούδη.

Συγκεκριμένα, ταλαιπωρείτα από γαστρεντερίτιδα, κάτι που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Επίσης, δεν ταξίδεψαν οι Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκό σπασμό στη μέση) και Ταιρίκ Τζόουνς (θλάση).

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ.