OΛΠ AE: Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο λιμάνι του Πειραιά [φωτογραφίες] - iefimerida.gr

OΛΠ AE: Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο λιμάνι του Πειραιά [φωτογραφίες]

Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο λιμάνι του Πειραιά / Φωτογραφία: ΟΛΠ
Άσκηση ενεργοποίησης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης πραγματοποιήθηκε τον Σταθμό Κρουαζιέρας της ΟΛΠ ΑΕ στο λιμάνι του Πειραιά.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου και έγινε στο πλαίσιο προσομοίωσης περιστατικού ρύπανσης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΟΛΠ ΑΕ. Διεξήχθη κατόπιν οδηγίας του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

Στον Λιμένα Πειραιά, η άσκηση έκτακτης ανάγκης οργανώθηκε σε συνεργασία με την Antipollution ΑΕ και προσομοίωσε σενάριο αντιμετώπισης διαρροής πετρελαίου με εμπλεκόμενο κρουαζιερόπλοιο. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εξοπλισμός αντιρρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων πλωτών φραγμάτων, skimmers και φραγμάτων περιορισμού ρύπανσης. Πλωτό φράγμα αναπτύχθηκε επίσης περιμετρικά του κρουαζιερόπλοιου, με την υποστήριξη των σκαφών αντιμετώπισης Orca, Eco Wave και Fighter.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες να υλοποιούνται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ