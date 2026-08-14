Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Κω -«Κανείς δεν εφησυχάζει», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας - iefimerida.gr

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις αναμένεται να δώσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κω, παρά τη βελτίωση της εικόνας στη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Πυλί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, Σταμάτης Καμπουράκης, ανέφερε ότι στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται αμέσως, ωστόσο οι ισχυρές ριπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

«Κανείς δεν εφησυχάζει»

Το έργο των επίγειων δυνάμεων δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το δύσβατο της περιοχής, γεγονός που απαιτεί συνεχή επιτήρηση και ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κανείς δεν εφησυχάζει» τόνισε ο κ. Καμπουράκης, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπιστεί αμέσως οποιαδήποτε νέα εστία.

Στο πεδίο παραμένουν πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα έργου, με όλες τις δυνάμεις να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, κυρίως λόγω των ανέμων, καθώς ακόμη και μια μικρή αναζωπύρωση μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα.