Ολοκληρώθηκαν οι πορείες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα -Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» - iefimerida.gr

Αντιφασιστικές πορείες και συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Αφού ολοκληρώθηκε η μεγάλη πορεία για την μαύρη επέτειο, λίγο πριν τις 9 το βράδυ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα».

Η μητέρα του Παύλου, Μάγδα, έφτασε απο νωρίς στο μνημείο και όπως κάθε χρόνοα άφησε λουλούδια εκεί όπου ο γιος της έπεσε νεκρός από μαχαίρι του Ρουπακιά.



Η Μάγδα Φύσσα ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν εκεί, χωρίς να προβεί σε άλλες δηλώσεις.

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι όπου συμμετείχε στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε σε δηλώσεις του πως «είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής ότι τον φασισμό “βαθιά κατάλαβέ τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον”. Αυτοί οι στίχοι είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης».

Το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε ο βουλευτής και υπεύθυνος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Μεταναστευτικής Πολιτικής, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε:

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου αντηχεί μέσα μας, αντηχεί για δύναμη, για ελπίδα, αντηχεί τη φωνή της νέας γενιάς απέναντι στον φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ιστορία του, τη μνήμη του, είμαστε εδώ γιατί δεν φοβόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί αυτό που συνέβη πριν 12 χρόνια έχει στιγματίσει μια ολόκληρη γενιά».

Ειρηνική η πορεία στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε ειρηνικά η αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» και κρατώντας πανό με συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, οι διαδηλωτές κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σημείο εκκίνησης και κατάληξης της πορείας ήταν η πλατεία Καμάρας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του ιστορικού κέντρου αποκαταστάθηκε γύρω στις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.

Μικροένταση και δακρυγόνα στην Πάτρα



Στην Πάτρα σημειώθηκαν μικροεπεισόδια στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους και οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με δακρυγόνα.