Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-I» σε νότιο Ευβοϊκό και Σαρωνικό -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-Ι» πραγματοποιήθηκε 11 με 22 Οκτωβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού και Σαρωνικού κόλπου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ),η άσκηση οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο την ενίσχυση επιπέδου συνεργασίας μεταξύ μονάδων σε διαδικασίες αντιμετώπισης - εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών και σε αντιναρκικές επιχειρήσεις πολύ ρηχών υδάτων.

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Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, με ταχύπλοα τύπου «Αέρος», με ελικόπτερα τύπου S70B, Aegean Hawk καθώς και με μέσα και προσωπικό από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών.

Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Κατά την άσκηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών, στις διαδικασίες αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά αντικείμενα ύδατα σε περιβάλλον πολλαπλής/ασύμμετρης απειλής, καθώς και σε τεχνικές εξουδετέρωσης τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα.

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Η άσκηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ