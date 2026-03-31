Υπουργείο Παιδείας: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αιτήσεων για εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία -Σχεδόν 31.000 αιτήσεις - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής αίτησεων για την εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει πως οι μαθητές/τριες, οι γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για εισαγωγή στα ως άνω Σχολεία, ότι:

Συνολικά κατατέθηκαν 30.990 αιτήσεις για 7.374 θέσεις.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου, έχουν μείνει κενές 99 θέσεις στα εκκλησιαστικά σχολεία.

Αναλυτικά:

Έχουν κατατεθεί 13.987 αιτήσεις 1.809 για θέσεις σε Πρότυπα σχολεία της χώρας.

Έχουν κατατεθεί 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία της χώρας.

Έχουν κατατεθεί 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Έχουν κατατεθεί 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Πότε θα γίνει η κλήρωση για εισαγωγή στα σχολεία

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Επίσης, η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 25 Απρίλίου 2026, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία.

Τέλος, η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου.