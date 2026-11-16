 Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα -Ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε για τον γιο του
ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα -Ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε για τον γιο του

Λία Κοντοπούλου
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οδυσσέας Δήμας
Οδυσσέας Δήμας

Μία ώρα διήρκεσε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας άρσης βαρών, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι χορηγούσε αναβολικές ουσίες σε αθλητές. Όταν η ανακρίτρια τον πληροφόρησε ότι εις βάρος του έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του, ξέσπασε σε λυγμούς.

Αυτή την ώρα ο Οδυσσέας Δήμας αναμένει να περάσει στο γραφείο του εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.

Στο πλευρό του πρώην προπονητή βρίσκεται ο αδελφός του Πύρρος Δήμας.

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