Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα -Ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε για τον γιο του

Μία ώρα διήρκεσε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας άρσης βαρών, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι χορηγούσε αναβολικές ουσίες σε αθλητές. Όταν η ανακρίτρια τον πληροφόρησε ότι εις βάρος του έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του, ξέσπασε σε λυγμούς.

Αυτή την ώρα ο Οδυσσέας Δήμας αναμένει να περάσει στο γραφείο του εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.

Στο πλευρό του πρώην προπονητή βρίσκεται ο αδελφός του Πύρρος Δήμας.