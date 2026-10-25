Ολοκληρώθηκε σε 3,5 ώρες η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου -Αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του - iefimerida.gr

Τρεισήμισι ώρες παρέμεινε στο γραφείο του 9ου τακτικού ανακριτή ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του τήρησε τη γραμμή της άρνησης των κατηγοριών.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι θα αποφανθούν εάν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος.

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Μετά από τον Λιόλιο, απολογείται ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης.

Αποσύρθηκε προσωρινά από την προεδρία της ΕΟΚ

Νωρίτερα το πρωί, ο Βαγγέλης Λιόλιος με δήλωσή του έκανε γνωστό ότι αποχωρεί από την προεδρία της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον για όσο είναι σε εξέλιξη η έρευνα.

«Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», μετέφερε λίγο πριν μπει στην αίθουσα του ανακριτή.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση στην οποία τόνισε τα εξής:

«Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων».

Και καταλήγει: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες. Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

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Να τονιστεί πως τα μέλη του ΔΣ έχουν κληθεί σε συνάντηση για αύριο, Δευτέρα, από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα στο μπάσκετ.