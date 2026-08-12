Σήμερα η ολική έκλειψη Ηλίου: Το «παράθυρο» των 10 λεπτών στην Ελλάδα, οι περιοχές όπου θα είναι ορατή - iefimerida.gr

Μάρτυρες ενός σημαντικού αστρονομικού φαινομένου θα γίνουν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, στη βορειοδυτική Αφρική και σε τμήματα της Βόρειας Αμερικής καθώς την Τετάρτη αναμένεται η Σελήνη να περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, με αποτέλεσμα ολική έκλειψη Ηλίου.

Πρόκειται για την πρώτη ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το «μονοπάτι της ολότητας».

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Τι συμβαίνει κατά την έκλειψη

Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, ρίχνοντας μια στενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης το φως της ημέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο λυκόφως. Η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει, οι σκιές αποκτούν ασυνήθιστη μορφή, ενώ ορισμένα ζώα αντιδρούν σαν να έχει έρθει η νύχτα.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ιδιαίτερη «κοσμική σύμπτωση». Παρότι ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές μακρύτερα από τη Γη. Έτσι, από τη σωστή θέση, η Σελήνη φαίνεται να έχει σχεδόν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον Ήλιο και μπορεί να τον καλύψει πλήρως, αφήνοντας ορατό το ηλιακό στέμμα.

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Το «μονοπάτι της ολότητας»

Η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια, το «μονοπάτι της ολότητας» θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας.

Στην Ισπανία, η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει, μάλιστα, από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές.

Μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή, που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τον Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και τη βορειοδυτική Αφρική.

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«Παράθυρο» 10 λεπτών για την Ελλάδα

Η Ελλάδα θα έχει «παράθυρο» 10 λεπτών για να δει το φαινόμενο και σε ορισμένα μόνο τμήματα λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Στη χώρα μας λοιπόν, αναμένεται:

Έναρξη μερικής έκλειψης περίπου στις 20:30 - Λήξη περίπου στις 20:40.

Οι περιοχές που θα έχουν την ευκαιρία να δουν την έκλειψη είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα:

Κέρκυρα

Ήπειρο

Ηγουμενίτσα

Κόνιτσα

Καστοριά

Φλώρινα

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Λιγότερο από δύο λεπτά το απόλυτο σκοτάδι στην Ισπανία

Για τους παρατηρητές στην Ισπανία, η φάση της ολικής έκλειψης θα είναι σχετικά σύντομη και θα σημειωθεί λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου.

Στην πόλη Μπούργκος, για παράδειγμα, ο Ήλιος θα καλυφθεί πλήρως για περίπου ένα λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και της Γροιλανδίας η έκλειψη θα διαρκέσει περισσότερο, χωρίς όμως να ξεπερνά τα δυόμισι λεπτά.

Αντίθετα, η συνολική διάρκεια των μερικών φάσεων της έκλειψης θα είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας περίπου τη μία ώρα και 45 λεπτά.

«Θα είναι θεαματικό», δήλωσε ο Σέζαρ Γκονζάλεζ, αστρονόμος και επικοινωνιολόγος της επιστήμης στο Πλανητάριο της Μαδρίτης, στον Guardian. «Μια ολική ηλιακή έκλειψη είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης».



Στην Ισπανία, το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 460.000 άνθρωποι έχουν ταξιδέψει στη χώρα ειδικά για να παρακολουθήσουν το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο. Ξενοδοχεία και καταλύματα καταγράφουν κρατήσεις που έγιναν ακόμη και μήνες νωρίτερα, με επισκέπτες να φτάνουν από μακρινές χώρες, όπως η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.



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Περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες αναμένεται να κατευθυνθούν σε πόλεις και χωριά της ισπανικής υπαίθρου, αναζητώντας το ιδανικό σημείο για να παρακολουθήσουν τη στιγμή που η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον Ήλιο και θα ρίξει τη σκιά της στη Γη.

Σπάνιο φαινόμενο

Ηλιακές εκλείψεις σημειώνονται μία ή δύο φορές περίπου κάθε χρόνο, όμως η ζώνη από την οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την έκλειψη είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό, μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να χρειαστεί ακόμη και εκατοντάδες χρόνια μέχρι να βρεθεί ξανά στο «μονοπάτι» μιας ολικής έκλειψης.

Η Ισπανία, πάντως, δεν θα χρειαστεί να περιμένει τόσο. Στις 2 Αυγούστου 2027, μια ακόμη ολική έκλειψη θα διασχίσει τη νότια Ισπανία, τη βόρεια Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο. Η έκλειψη τότε θα διαρκέσει έως και έξι λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Στις 26 Ιανουαρίου 2028 θα ακολουθήσει νέα έκλειψη, αυτή τη φορά δακτυλιοειδής, γνωστή και ως «δακτύλιος της φωτιάς», η οποία θα είναι ορατή από τη νότια Ισπανία.

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Απαραίτητα τα ειδικά γυαλιά προστασίας

Η παρατήρηση μιας έκλειψης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η απευθείας θέαση του Ήλιου χωρίς κατάλληλη προστασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην όραση.

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση ειδικών γυαλιών για την παρατήρηση εκλείψεων, τα οποία φιλτράρουν την επικίνδυνη ακτινοβολία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επειδή ο αμφιβληστροειδής δεν διαθέτει υποδοχείς πόνου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη χωρίς ο παρατηρητής να αντιληφθεί άμεσα ότι τα μάτια του έχουν υποστεί τραυματισμό.