Θύμα των απατεώνων της ΜΚΟ και ο Νίκος Οικονομόπουλος, είχε δώσει 13.000 ευρώ -Η συνομιλία του ζευγαριού που ήθελε να του πάρει και άλλα χρήματα - iefimerida.gr

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένα από τα γνωστά πρόσωπα που είχαν δώσει χρήματα στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», θέλοντας να βοηθήσουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.



Όπως είχε αποκαλύψει το Mega, ο τραγουδιστής φέρεται να είχε καταβάλει το ποσό των 13.000 ευρώ στη ΜΚΟ. Ο Οργανισμός, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αναρτήσει τη δωρεά του τραγουδιστή, ο οποίος μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης είναι σοκαρισμένος.

Η συνομιλία που αφορά τον Νίκο Οικονομόπουλο

Το όνομα του Νίκου Οικονομόπουλου αναφέρεται και σε συνομιλία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη.

