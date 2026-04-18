Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό -Δύο αδέλφια νεκρά από τη φωτιά στο διαμέρισμα - iefimerida.gr

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα τα ξημερώματα στον Κολωνό όταν δύο αδέρφια πέθαναν έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα τους.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα ανασύρθηκαν νεκροί από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Άργους στον Κολωνό έπειτα από φωτιά η οποία ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι πυροσβέστες έδωσαν τιτάνιο αγώνα ώστε να απομακρύνουν έγκαιρα τα δύο αδέλφια, όμως η φωτιά στο διαμέρισμα είχε εξαπλωθεί από άκρη σε άκρη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό -Με αναπνευστικά ηλικιωμένη από διπλανό διαμέρισμα

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τους πυροσβέστες οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν την αυτοψία σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τι συνέβη και το διαμέρισμα μέσα σε λίγα λεπτά να τυλιχθεί στις φλόγες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη και μάλιστα μια 90χρονη γυναίκα που διαμένει σε γειτονικό διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.