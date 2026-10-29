Φωτογραφίες-ντοκουμέντα: Οι τρεις κλέφτες χαλκού έξω από το κτίριο που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα - iefimerida.gr

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται οι τρεις δράστες που ταυτοποιήθηκαν για κλοπή χαλκού από το κτίριο στην Πλάκα όπου συνέβη η έκρηξη με συνέπεια έξι νεκρούς.

Το iefimerida παρουσιάζει φωτογραφίες-ντοκουμέντα των τριών δραστών.

Πρόκειται για δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής και έναν αλβανικής, ηλικίας 55, 37 και 34 ετών. Και οι τρεις έχουν προσαχθεί και αναμένεται να γίνει και τυπικά η σύλληψή τους, για να οδηγηθούν την Παρασκευή στον εισαγγελέα.

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Δείτε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα:

Πώς έφτασαν στην ταυτοποίησή τους

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι ύποπτοι είχαν πάει στο κτίριο προκειμένου να προβούν στην κλοπή χαλκού, καθώς λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους τούς είδαν να φεύγουν τρέχοντας με ένα μεγάλο κομμάτι χαλκοσωλήνα. Τα τρία πρόσωπα κατά την αφαίρεση του χαλκού προκάλεσαν ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση και κατά συνέπεια διαρροή, η οποία λίγες ώρες μετά έφερε την τραγωδία.

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Οι τρεις συλληφθέντες δεν είναι άγνωστοι στις αστυνομικές αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει τουλάχιστον… 50 φορές για κλοπές, ληστείες, όπλα, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας.





Η στιγμή της έκρηξης

Εν τω μεταξύ, βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία επί της οδού Λυσιστράτους.

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Κάμερα ασφαλείας από τη γειτονιά αποτυπώνει την ένταση της έκρηξης, από την οποία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που έρχεται στη δημοσιότητα, εμφανίζεται ένα βαν, το οποίο μεταφέρει 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου. Πίσω από το βαν υπάρχει ένα ιδιωτικό ΙΧ σε απόσταση περίπου 5-10 μέτρων, ενώ στα δεξιά διακρίνεται στο πεζοδρόμιο ένας πεζός.

Ενώ το βαν προσπερνά το σπίτι όπου συνέβη η τραγωδία, ένα-δύο δευτερόλεπτα μετά σημειώνεται η ισχυρή έκρηξη.

Δείτε το βίντεο: