Οι τοποθετήσεις των 900.000 δολαρίων στο Πόθεν Έσχες του ζεύγους Τσάφου και τα ερωτήματα

Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και της συζύγου του, τα ομόλογα της ExxonMobil και οι διευκρινίσεις που απαιτούνται.

Επενδυτικά χαρτοφυλάκια συνολικής αποτίμησης που προσεγγίζει τα 900.000 δολάρια εμφανίζουν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τη χρήση του 2024 ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, και η σύζυγός του. Τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν στη στήλη Big Mouth του powergame.gr, αναδεικνύουν το εύρος των χρηματοοικονομικών τοποθετήσεων του ζεύγους, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με τα εισοδήματα που δηλώνουν από την εργασία τους.

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﻿Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Τσάφου και τα εισοδήματα του 2024

﻿Σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες για τη χρήση του 2024, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του κ. Τσάφου περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτίμησης περίπου 500.000 δολαρίων (που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα), ενώ η σύζυγός του εμφανίζει τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 400.000 δολαρίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα του κ. Τσάφου για το 2024. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός δήλωσε καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές ύψους 35.328,06 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται αποδοχές από την Προεδρία της Κυβέρνησης και αμοιβές από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Παράλληλα, δήλωσε εισοδήματα «εξωτερικού» ύψους 8.933 δολαρίων, τα οποία προέρχονται από μερίσματα και τόκους.

Στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι και το ότι στο Πόθεν Έσχες οι περισσότερες αποτιμήσεις των επενδυτικών προϊόντων έχουν ημερομηνία αναφοράς την 28η Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή περίπου δύο εβδομάδες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ως υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η χρονική συγκυρία εγείρει το ερώτημα εάν ο κ. Τσάφος είχε «έγκαιρη ενημέρωση» ότι θα αναλάμβανε υπουργικό χαρτοφυλάκιο και είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πουλήσει τα επενδυτικά του προϊόντα ή επρόκειτο απλώς για σύμπτωση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αποτυπωθούν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη χρήση του 2025.



﻿Οι επενδύσεις της συζύγου και τα αμοιβαία κεφάλαια

﻿Σημαντική είναι και η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της συζύγου του υφυπουργού, Έιμι Λιν Πόρτερ. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, η συνολική αποτίμηση των τοποθετήσεών της σε αμοιβαία κεφάλαια προσεγγίζει τα 400.000 δολάρια. Για το ίδιο έτος, η κ. Πόρτερ εμφανίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η στήλη Big Mouth, να έχει εισόδημα περίπου 85.000 ευρώ, κυρίως από μερίσματα. Ένα από τα ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης -για προφανείς λόγους- αφορά το κατά πόσο το χαρτοφυλάκιο της συζύγου του υφυπουργού περιλαμβάνει συμμετοχές σε επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα.

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﻿Τα ομόλογα της ExxonMobil και η απάντηση του υφυπουργού

﻿Η δημοσιοποίηση των στοιχείων για το Πόθεν Έσχες του ζεύγους Τσάφου έρχεται σε συνέχεια του θέματος που προέκυψε σχετικά με την κατοχή ομολόγων της ExxonMobil από τον υφυπουργό, μιας εταιρείας η οποία, ως γνωστόν, δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Ο ίδιος, απαντώντας στις σχετικές αναφορές κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στις 9 Νοεμβρίου, διευκρίνισε ότι απέκτησε τους συγκεκριμένους τίτλους τον Μάιο του 2017.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ως υφυπουργού, η αξία των ομολόγων ανερχόταν περίπου σε 11.600 δολάρια, ενώ, σύμφωνα με τη δήλωσή του, προχώρησε στην πώλησή τους λίγες ημέρες αργότερα. Ωστόσο, το ζήτημα που παραμένει προς διευκρίνιση αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της κυβερνητικής του θητείας και ειδικότερα την προϋπηρεσία του ως ειδικού συμβούλου για θέματα ενέργειας στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Ο Νίκος Τσάφος ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση στις 2 Ιουνίου 2022, αποχώρησε στις 26 Μαΐου 2023 και επαναπροσλήφθηκε στις 21 Ιουλίου 2023. Παρέμεινε στην Προεδρία της Κυβέρνησης έως τις 14 Μαρτίου 2025, πριν αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος, εξακολουθούσε να κατέχει τα ομόλογα της ExxonMobil.

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﻿Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους ειδικούς συμβούλους

﻿Το θεσμικό πλαίσιο για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους καθορίζεται από τον νόμο 4622/2019 για το επιτελικό κράτος, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4940/2022.

Ειδικότερα, το άρθρο 76 προβλέπει υποχρεώσεις που συνδέονται με τη δήλωση επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και περιορισμούς για την ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μετά την αποχώρηση από τη δημόσια θέση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4Β, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι μετακλητοί υπάλληλοι οφείλουν, για διάστημα 12 μηνών μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, να λαμβάνουν άδεια από την αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας για επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με εκείνη του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, εφόσον ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγκρουση συμφερόντων.

Με δεδομένο ότι ο Νίκος Τσάφος αποχώρησε από τη θέση του τον Μάιο του 2023 και επανήλθε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, τίθεται ζήτημα διευκρίνισης σχετικά με το εάν κατά το μεσοδιάστημα ανέλαβε δραστηριότητα που υπαγόταν στις συγκεκριμένες διατάξεις. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα εάν είχε γνωστοποιήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες τις επενδυτικές τοποθετήσεις του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικού συμβούλου και εάν αυτές είχαν αξιολογηθεί υπό το πρίσμα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

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Εν κατακλείδι, οι διευκρινίσεις που έδωσε ο κ. Τσάφος και η αναφορά του ιδίου στο Πόθεν Έσχες του «άνοιξαν» περισσότερα ερωτήματα και θέματα από αυτά που επιδίωκε να κλείσει. Οι απαντήσεις του αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον…