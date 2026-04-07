Ακριβότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι -Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε αρνί, λαχανικά, τσουρέκια, αυγά - iefimerida.gr

Ακριβότερα έως και 9,3% θα αγοράσουν φέτος οι καταναλωτές το καλάθι αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι.

Η εκτίμηση του κόστους (4-6 ατόμων) κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ).

Οι παράγοντες που φέρνουν αύξηση του κόστους στο πασχαλινό τραπέζι

Ο κ. Χαράλαμπος Αράχωβας, διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, σε δήλωση που παραχώρησε εξήγησε τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αύξηση του κόστους «εν μέσω μιας έντονης διεθνούς αβεβαιότητας», όπως χαρακτήρισε ο ίδιος.

«Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά.

Η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται:

α) Στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας,

β) στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και

γ) στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο.

Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα».

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στο φετινό πασχαλινό τραπέζι - Οι διαφορές με το 2025

Στην έρευνα καταγράφηκαν, κατά το διαστήματα 3 με 6 Απριλίου, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (π.χ., ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κ.λπ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο Αγορά.

Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους πίνακες είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Οι φετινές τιμές σε αγαθά που περιλαμβάνονται στο πασχαλινό τραπέζι

Σύγκριση τιμών σε αγαθά του πασχαλινού τραπεζιού με το 2025