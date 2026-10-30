Οι θέσεις parking που κοστίζουν «χρυσάφι» -Σε ποια περιοχή ζητούν 190.000 ευρώ για 12 τ.μ. - iefimerida.gr

Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές των ακινήτων, ενώ όσο περιορίζονται οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους δρόμους, ακόμη και οι μικροί χώροι parking σε κλειστούς ή υπόγειους χώρους πωλούνται πλέον σε εξωφρενικές τιμές.

Η εύρεση μιας θέσης στάθμευσης έχει εξελιχθεί σε πραγματικό άθλο για πολλούς οδηγούς, ιδιαίτερα στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, αφού η υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, σε συνδυασμό με τον εμπορικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων περιοχών και τη συγκέντρωση καταστημάτων και επιχειρήσεων, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για όσους αναζητούν χώρο για να αφήσουν το αυτοκίνητό τους.

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