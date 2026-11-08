Κύκλωμα εκβιαστών: «Θα σκοτώσω κανέναν» -Στο μικροσκόπιο συνομιλίες του Λεκοτσάι με σωφρονιστικό υπάλληλο, οι απειλές του βαρυποινίτη - iefimerida.gr

Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Μαλανδρίνου, γνωστός με το προσωνύμιο «Μεγάλος», και ένας αστυνομικός βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκβιαστών που είχε βάλει στο στόχαστρο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.



Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δείχνουν ότι οι δύο άνδρες φέρονται να διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον αρχηγικό πυρήνα της συμμορίας. Μάλιστα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να συνομιλούσε συχνά με τον 49χρονο Αλβανό βαρυποινίτη Κλοντιάν Λεκοτσάι, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, έδινε μέσα από τις φυλακές Τρικάλων τις εντολές για τις επιθέσεις με χειροβομβίδες.



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Παρά την πολυετή εγκληματική του δράση και το βαρύ ποινικό παρελθόν, ο 49χρονος φέρεται να εξακολουθούσε να κινεί τα νήματα της οργάνωσης μέσα από το κελί του, διατηρώντας ένα δίκτυο επαφών και επιρροής ακόμη και εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε καταφέρει να βρίσκει τρόπους να αποκρύπτει τη δραστηριότητά του, ακόμη και κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικών ελέγχων στις φυλακές.



Επαφές με τον «Μεγάλο» φέρεται να είχε και ένα ακόμη βασικό μέλος της εγκληματικής ομάδας, γνωστό ως «Ασφούρ». Μέρος των επικοινωνιών αυτών έχει καταγραφεί από τις νόμιμες επισυνδέσεις του Ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξάρθρωση της συμμορίας.



Το περιεχόμενο των συνομιλιών φέρεται να αποκαλύπτει ένα ευρύ πεδίο ανταλλαγής πληροφοριών. Μηνύματα προς αστυνομικές υπηρεσίες, ενημερώσεις για συλλήψεις, μεταγωγές και επεισόδια μεταξύ κρατουμένων, στοιχεία για σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά και πληροφορίες σχετικά με αστυνομικές έρευνες περιλαμβάνονται στα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές.

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O ρόλος αστυνομικού

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος του αστυνομικού με το κωδικό όνομα «Β», καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε χρηματιστεί.



Σε συνομιλία του, που έχει εντοπίσει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, ζητάει να μεταφερθούν ο 49χρονος και ο «Ασφούρ» στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι ο δεύτερος θα μπορούσε να αποτρέψει τον πρώτο από το να προχωρήσει σε νέες επιθέσεις.



Μάλιστα, προκειμένου να επισπεύσει τη μεταγωγή τους, φέρεται να επικαλέστηκε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Λεκοτσάι σχεδίαζε να διαπράξει ανθρωποκτονία μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γρεβενών.



«Κάνε υπομονή»



Μία από τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί στη δικογραφία πραγματοποιείται το απόγευμα της 30ής Σεπτεμβρίου, όταν ο Λεκοτσάι επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αρχιφύλακα των φυλακών Μαλανδρίνου.



Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο βαρυποινίτης εκφράζει την αβεβαιότητά του σχετικά με το πότε θα απομακρυνθεί από τις φυλακές Γρεβενών, φτάνοντας στο σημείο να αναφέρει πως το μοναδικό μέσο πίεσης που του είχε απομείνει ήταν να σκοτώσει κάποιον.



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Η απάντηση του σωφρονιστικού υπαλλήλου είναι χαρακτηριστική, καθώς επιχειρεί να τον καθησυχάσει, λέγοντάς του: «Πρέπει να επιδείξεις υπομονή».

Παράλληλα, του αναφέρει πως, σε περίπτωση που μεταφερθεί στον Κορυδαλλό, θα ήθελε να τον επισκεφθεί προσωπικά.



Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου, καταγράφεται νέα επικοινωνία, αυτή τη φορά με αντικείμενο το ενδεχόμενο μεταγωγής του 49χρονου στις φυλακές Δράμας. Ο αρχιφύλακας τον συμβουλεύει να αποφύγει το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς εκεί κρατείται και ο «Φώτης» με τις «βόμβες», ο οποίος έχει καταδικαστεί για την αποστολή δέματος-βόμβας στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.



Ο 49χρονος, από την πλευρά του, απαντά πως γνωρίζει τη διεύθυνση κατοικίας του αρχιφύλακα των φυλακών, κάτι που, όπως προκύπτει από την καταγραφή, θεωρεί «καλό» για τον ίδιο.



Σε άλλο σημείο της ίδιας επικοινωνίας, ο βαρυποινίτης ζητά πληροφορίες για τη συμπλοκή που είχε σημειωθεί στις φυλακές Δομοκού, ανάμεσα σε Αλγερινούς και Αλβανούς κακοποιούς.



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«Να τον καθαρίσουμε…»



Αίσθηση προκαλεί και άλλη συνομιλία των δύο ανδρών, κατά την οποία ο αρχιφύλακας εμφανίζεται να αντιμετωπίζει με χιουμοριστικό τρόπο τις απειλές και τη δυσαρέσκεια του 49χρονου απέναντι σε άλλους κακοποιούς.



«Και άμα είναι κανέναν να τον “καθαρίσουμε”, θα σου πω εγώ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο σωφρονιστικός υπάλληλος, όταν ο βαρυποινίτης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, του έχουν ανοίξει αντίπαλοι ποινικοί.



Στη συνέχεια, μάλιστα, ειρωνεύεται το ενδεχόμενο να καταγράφονται οι συνομιλίες τους, σχολιάζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να κατηγορηθεί και ο ίδιος για συμμετοχή σε «Εγκληματική Οργάνωση».



ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ: «Ε, κάποτε πανηγύριζες όμως, το θυμάσαι; Και σου λέω, είσαι σίγουρος ρε μ@@@@α για αυτά που κάνεις;»,



49ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΗΣ: «Τώρα; Όπου βγει. Ο θεός βοηθός, θα πληρώσουν πολλοί. Τι να κάνω;»



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ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ: «Σ’ ακούω χαρούμενο, σ’ ακούω χαρούμενο, καλά είσαι».



«Θα σκοτώσω κανέναν»



Οι απειλές του Λεκοτσάι δεν περιορίζονται στις συνομιλίες με τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Σε άλλη επικοινωνία του, ο Αλβανός βαρυποινίτης εμφανίζεται ιδιαίτερα εξοργισμένος με την προοπτική μεταγωγής του σε διαφορετικό κατάστημα κράτησης, εξαπολύοντας απειλές και εκφράζοντας την πρόθεσή του να προκαλέσει σοβαρά επεισόδια.



«Θα σκοτώσω κανέναν, θα τα κάνω π….α θα το κάψω, θα το κάνω θέμα μεγάλο φίλε. Γ…. σπίτι του Εκβιαστών και ότι είναι και δεν είναι, τα έχουν βάλει με μένα, η Ν…. κάνει τις π….ς, ο Κ…(όνομα 49χρονου) τα πληρώνει, επειδή αυτοί πληρώνουν έχουν λεφτά», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Στην ίδια επικοινωνία, απευθύνεται σε μέλος της συμμορίας με το προσωνύμιο «Σοκολάτας», υποστηρίζοντας ότι ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό των φυλακών. Παράλληλα, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για σωφρονιστικό υπάλληλο του Κορυδαλλού, τον οποίο αποκαλεί «Στέλλα», κατηγορώντας τον ότι δημιουργεί εντάσεις και ίντριγκες ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης.



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Μάλιστα, διατυπώνει ευθέως την πρόθεσή του να αναζητήσει προσωπικά στοιχεία αστυνομικών που υπηρετούν στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα βρω το σπίτι και το κινητό κάθε αστυνομικού του Εκβιαστών».



