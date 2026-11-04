Οι πέντε ψηφιακές αλλαγές που δρομολογούνται έως την άνοιξη του 2027 - iefimerida.gr

Πέντε ψηφιακά έργα βρίσκονται στο επίκεντρο του προγραμματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τους επόμενους μήνες.

Πρόκειται για έργα που αφορούν την Πολιτική Προστασία, τις κρίσιμες επικοινωνίες, την οδική ασφάλεια, το Διάστημα και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση

«Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας»

Πρόκειται για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταγραφής φυσικών καταστροφών, το Hellas Space 2.0, το Εθνικό Δίκτυο Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR), το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και τη νέα «Διαύγεια».

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Με βάση τις κυβερνητικές προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας τα σχετικά ορόσημα εκτείνονται από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027 και αφορούν, ανάλογα με το έργο, τη δημοσίευση διαγωνισμών, την υπογραφή συμβάσεων και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.

«Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας και να κάνουμε το κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές. Αυτή τη λογική υπηρετούν οι πέντε προτεραιότητες που παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο: καλύτερη καταγραφή των φυσικών καταστροφών, αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, ασφαλείς επικοινωνίες για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, αποτελεσματικότερη διαχείριση των παραβάσεων του ΚΟΚ και ευκολότερη πρόσβαση στις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης μέσα από τη νέα Διαύγεια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, τα πέντε έργα συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές φάσεις υλοποίησης. «Όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προτεραιότητά μας είναι το κυβερνητικό αποτέλεσμα. Για κάθε έργο έχουμε συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις συμβάσεις έως τη λειτουργία των νέων συστημάτων. Συνεχίζουμε με επιμονή στην υλοποίηση, ώστε οι δυνατότητες της τεχνολογίας να γίνονται χρήσιμα εργαλεία στα χέρια εκείνων που υπηρετούν τον πολίτη και ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά του».

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Νέο σύστημα καταγραφής φυσικών καταστροφών

Για τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται η παραγωγική λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος καταγραφής φυσικών καταστροφών.

Στον σχεδιασμό εντάσσεται το Digispect, το ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και διαχείριση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Βασική επιδίωξη είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ώστε οι αυτοψίες και η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων να πραγματοποιούνται μέσα από ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έχουν σχεδιαστεί 43 διαλειτουργικότητες με υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων η ΑΑΔΕ και το Κτηματολόγιο. Μέσω του συστήματος θα μπορούν να αντλούνται στοιχεία που απαιτούνται για την καταγραφή μιας πληγείσας ιδιοκτησίας, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την πορεία της υπόθεσής τους.

Hellas Space 2.0: Οι πρώτες συμβάσεις τον Μάρτιο

Για τον Μάρτιο του 2027 έχει τεθεί ως ορόσημο η υπογραφή των πρώτων συμβάσεων του Hellas Space 2.0, της δεύτερης φάσης του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος.

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Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ και η υλοποίησή του γίνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ο σχεδιασμός καλύπτει εθνικές διαστημικές υποδομές, κρίσιμες τεχνολογίες, νέες εφαρμογές, έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Μεταξύ των πεδίων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό είναι η παρατήρηση της Γης, η ασφαλής συνδεσιμότητα και η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων σε τομείς όπως η Πολιτική Προστασία και η περιβαλλοντική παρακολούθηση. Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών και υπηρεσιών.

MCNGR: Ενιαίο σύστημα κρίσιμων επικοινωνιών

Δύο ορόσημα έχουν τεθεί για το Εθνικό Δίκτυο Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR): η δημοσίευση του διαγωνισμού τον Νοέμβριο του 2026 και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τον Μάρτιο του 2027.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ασφαλούς συστήματος ασύρματων επικοινωνιών κρίσιμης αποστολής, με χρήστες, μεταξύ άλλων, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

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Το σύστημα προορίζεται να υποστηρίζει επιχειρήσεις στο πεδίο, μεταξύ των οποίων η επιτήρηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, καθώς και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Για την ανάπτυξή του προβλέπεται η αξιοποίηση διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υποδομών, με στόχο τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια των επικοινωνιών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.

Ψηφιακό σύστημα για τις παραβάσεις του ΚΟΚ

Για τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται η υπογραφή της σύμβασης για το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και για τον Μάρτιο η έναρξη της τμηματικής παραγωγικής λειτουργίας του.

Το έργο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση των τροχαίων παραβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται το δίκτυο καμερών καταγραφής παραβάσεων, τα δεδομένα από το οποίο προβλέπεται να τροφοδοτούν το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την επεξεργασία και διαχείριση των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές.

Η ψηφιακή διαδικασία καλύπτει τη διαχείριση των στοιχείων που σχετίζονται με τις παραβάσεις και τα πρόστιμα, περιορίζοντας τις επιμέρους χειροκίνητες διαδικασίες και συγκεντρώνοντας την πληροφορία σε ενιαίο σύστημα.

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Νέα «Διαύγεια»: Αναβάθμιση του συστήματος διαφάνειας

Για τον Μάιο του 2027 έχει τοποθετηθεί το σχετικό κυβερνητικό ορόσημο για τη νέα «Διαύγεια».

Το έργο προβλέπει αναδιαμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος, με μεγαλύτερη έμφαση στη δομημένη πληροφορία και στα μεταδεδομένα, καθώς και μετάπτωση των δεδομένων και των εγγράφων του υφιστάμενου συστήματος.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η διερεύνηση της αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και γλωσσικών μοντέλων για λειτουργίες όπως η κατηγοριοποίηση, η αναζήτηση πληροφοριών και η βελτίωση της ποιότητας των μεταδεδομένων. Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εφαρμογή των απαιτήσεων του GDPR.

ΑΠΕ-ΜΠΕ