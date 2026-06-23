Οι παραλίες της Ανατολικής Αττικής που είναι κατάλληλες για μπάνιο -Τι δείχνουν νέες μετρήσεις - iefimerida.gr

Οι πρόσφατοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΠΑΚΟΕ στις παραλίες της Ανατολικής Αττικής αποτυπώνουν τη σημερινή εικόνα των ακτών, καταγράφοντας τόσο σημεία με ασφαλή νερά όσο και περιοχές όπου εντοπίζονται αυξημένα μικροβιακά φορτία.



Ο ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε επαναληπτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στις ακτές της Ανατολικής Αττικής στις 15/06/2026, που περιέλαβαν συνολικά 30 σημεία ελέγχου. «Από αυτά, τα 12 σημεία (40,0%) κρίθηκαν (Κ)ατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 σημεία (60,0%) χαρακτηρίστηκαν (Α)κατάλληλα, με βάση τα όρια της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα μικροβιολογικά φορτία (E. coli και εντερόκοκκοι). Σε σύγκριση με τις μετρήσεις του Μαΐου, καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς πλέον τα ακατάλληλα σημεία υπερτερούν αριθμητικά των κατάλληλων.

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Οι παραλίες που κρίνονται ακατάλληλες

»Στην περιοχή από το Θυμάρι έως το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ γειτονικών ακτών. Τα δύο σημεία του Θυμαριού παραμένουν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η παραλία του Χάρακα. Αντίθετα, ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας στον Όρμο Καταφυγή, τα Λεγραινά και η παραλία Σουνίου. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες. Εξαίρεση αποτελεί η παραλία ''Οξυγόνο'', η οποία εμφάνισε χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακών δεικτών και χαρακτηρίστηκε κατάλληλη» αναφέρει ο ΠΑΚΟΕ.



«Στην περιοχή της Κερατέας η εικόνα παραμένει προβληματική. Από τα τέσσερα σημεία που ελέγχθηκαν στο Δασκαλειό, μόνο το 2ο Λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο, ενώ το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.

Στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Από τα έξι σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα σημείο στην Ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ όλες οι υπόλοιπες παραλίες παρουσίασαν υπερβάσεις των ορίων, με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις E. coli. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εκτεταμένη μικροβιακή επιβάρυνση στον κλειστό κόλπο της περιοχής.



Στη συνέχεια της ακτογραμμής, η Βραυρώνα, η Αρτέμιδα (Λούτσα) και η Ραφήνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία.

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Αντίθετα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Στη Νέα Μάκρη, δύο από τα τρία σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ ένα σημείο παρουσίασε υπέρβαση των ορίων και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο.

Θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν επίσης στην παραλία του Μαραθώνα και στον Σχινιά, όπου τα δείγματα παρέμειναν εντός των ορίων της νομοθεσίας.



Συνολικά, οι μετρήσεις του Ιουνίου δείχνουν ότι η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές τοπικές μικροβιακές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς κόλπους, λιμενικές εγκαταστάσεις και πυκνοκατοικημένες παράκτιες ζώνες. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση εντοπίζονται κυρίως σε πιο ανοιχτές παραλίες, όπως το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, το Μάτι, το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχινιάς, όπου η ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων».



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Ακολουθεί Συγκεντρωτικός Πίνακας και Χάρτης θέσεων δειγματοληψίας και Προσδιορισμού Μικροβιακών φορτίων στα νερά κολύμβησης Ανατολικής Αττικής: