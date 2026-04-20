Ο «ηλεκτρικός» της Αθήνας αλλάζει -Στις ράγες ο πρώτος αναβαθμισμένος συρμός - iefimerida.gr

Υπό το πρίσμα της ποιοτικής και αριθμητικής ενίσχυσης του στόλου της Γραμμής 1 του μετρό της Αθήνας, 14 πλήρως αναβαθμισμένοι συρμοί αναμένεται να πλαισιώσουν τον στόλο της ΣΤΑΣΥ, προσφέροντας δρομολόγια σχεδόν ανά 5 λεπτά.

Πριν από λίγες μέρες η Αθήνα υποδέχτηκε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων το πρώτο ανακατασκευασμένο βαγόνι της ισπανικής CAF, από το αμαξοστάσιο της NK TRAILERS SA στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, το οποίο θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικά δρομολόγια χωρίς επιβάτες τους επόμενους 3 μήνες, για την επικείμενη διάθεση του στο επιβατικό κοινό προς το τέλος του καλοκαιριού.

