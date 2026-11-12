Το Μετρό της Θεσσαλονίκης μεγαλώνει -Πού θα κατασκευαστούν οι νέοι σταθμοί

Το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να επεκταθεί προς νέες περιοχές της πόλης, με τον σχεδιασμό να επικεντρώνεται στη βορειοδυτική πλευρά της συμπρωτεύουσας.

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για τη βελτίωση των μετακινήσεων, μία από τις βασικές κατευθύνσεις της Πολιτείας είναι η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, τα οποία το κράτος έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό ως υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό επιβατών καθημερινά, προσφέροντας ουσιαστικές εναλλακτικές απέναντι στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αυξημένη κίνηση στους δρόμους.﻿

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