Σε Ευκαρπία, Στεφανινά Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας οι κηδείες των 7 θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία - iefimerida.gr

Την Παρασκευή και το Σάββατο, σε Θεσσαλονίκη, Αρωνά Πιερίας και Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα γίνουν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Αύριο, Παρασκευή, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στους τρεις νέους που ήταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μ.μ. και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μία ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του Δήμου Βόλβης.

ΑΠΕ ΜΠΕ