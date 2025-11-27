Οι ιστορίες του Μιχαήλ και του Ιωάννη, δύο μικρών μαχητών, που τιμήθηκαν για τη δύναμη ψυχής τους - iefimerida.gr

Δύο μικροί ήρωες, ο Μιχαήλ και ο Ιωάννης, μας αποδεικνύουν τι σημαίνει δύναμη, αγάπη, πίστη και αληθινό θάρρος.

Μας καλούν μέσα από τις δικές τους δοκιμασίες να ξαναδούμε τη ζωή με άλλα μάτια, να ξεχωρίσουμε τις πραγματικές δυσκολίες από όσα θεωρούμε σημαντικά στην καθημερινότητα.

Οι ιστορίες τους, τόσο συγκλονιστικές όσο και βαθιά ανθρώπινες, μεταφέρουν ένα μήνυμα ζωής: ότι ακόμη και όταν όλα μοιάζουν αδύνατα, η αυταπάρνηση και η ελπίδα μπορούν να μας κρατήσουν όρθιους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 14χρονος Μιχαήλ Πάνου, ένα παιδί που νίκησε τον καρκίνο στο κεφάλι, είχε μπει πέρυσι στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας». Ένα μήνυμα που δεν άγγιξε μόνο την εξέδρα, αλλά και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Κωνσταντέλια και Σταύρο Πήλιο, οι οποίοι στο τέλος του αγώνα έσπευσαν να του χαρίσουν τις φανέλες τους, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού.

Την ίδια στιγμή, ο Ιωάννης Παπαθανασόπουλος από τη Γαβαλού Αγρινίου, παρότι τυφλός, δεν λύγισε ούτε για μια στιγμή. Με αγώνα, πείσμα και αφοσίωση, κατάφερε να σημειώσει βαθμολογία 19,7 και να γίνει σημαιοφόρος της Γ' Γυμνασίου στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Η εικόνα του να κρατά την ελληνική σημαία με υπερηφάνεια, ενώ ο κόσμος τον αποθεώνει, συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο αυτοί μαχητές τιμήθηκαν για το μεγαλείο και τη δύναμη της ψυχής τους σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ). Μια πρωτοβουλία του προέδρου, Γιώργου Βάλλη, που δεν περιορίστηκε σε ναυτικούς, αλλά θέλησε να αναδείξει πρόσωπα που αποτελούν φάρο για όλους μας. Παιδιά που με τον αγώνα τους μας δείχνουν πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Μιχαήλ: «Το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλα τα παιδιά που παλεύουν τη δική τους μάχη είναι να βγουν νικητές»

Ο Μιχαήλ, εμφανώς συγκινημένος, είπε μόνο όσα ένιωθε βαθιά μέσα του: «Ευχαριστώ τους γιατρούς μου που μου έδωσαν ζωή. Δύναμή μου είναι οι γονείς μου και η ΑΕΚ».

Όταν χρειάστηκε να μοιραστεί λίγα ακόμη λόγια, η φωνή του λύγισε από το βάρος όσων έχει ζήσει: «Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί θα συγκινηθώ. Ευχαριστώ που βρίσκομαι σήμερα εδώ, τους γιατρούς μου που μου έδωσαν νέα ζωή και εσάς που με καλέσατε σε μια τόσο όμορφη βραδιά. Δεν έχω ακόμη αποφασίσει τι θα γίνω όταν μεγαλώσω… Το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλα τα παιδιά που παλεύουν τη δική τους μάχη είναι να βγουν νικητές. Να έχουν υγεία. Δύναμή μου είναι οι γονείς μου και η ΑΕΚ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γονείς του 14χρονου μίλησαν με τρεμάμενη φωνή για τη μάχη του παιδιού τους.

Η μητέρα του, με τα μάτια βουρκωμένα, θυμήθηκε τη στιγμή που ο κόσμος τους σταμάτησε απότομα:

«Φοβηθήκαμε πάρα πολύ… Στον διάδρομο, στη διάρκεια της μαγνητικής, μάθαμε από τον χειρουργό μας ότι ο Μιχαήλ έχει όγκο. Εκείνη τη στιγμή όλα πάγωσαν. Ξεκίνησε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι… Με τη βοήθεια του Θεού τελείωσε καλά. Ο Μιχαήλ είναι σήμερα καλά. Μας στήριξαν γνωστοί, άγνωστοι, φίλοι, συγγενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό. Βρήκαμε αγάπη από ανθρώπους που δεν περιμέναμε. Κι έτσι αντλήσαμε δύναμη. Σήμερα τον καμαρώνουμε, όπως και όλα τα παιδιά που κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του, συγκρατώντας με δυσκολία τη συγκίνησή του, πρόσθεσε: «Το νόημα της ζωής… το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Το μόνο που εύχομαι είναι να είμαστε όλοι καλά. Έπρεπε να σταθώ δυνατός, γιατί έβλεπα τον Μιχαήλ να περνάει κάτι που κανένα παιδί δεν αξίζει. Και έπρεπε να δείξω τη δύναμη που είχα μέσα μου. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά».

Ανάλογα ρίγη συγκίνησης είχε προκαλέσει και ο Γιάννης, όταν παρέλασε με υπερηφάνεια στις 28 Οκτωβρίου κρατώντας την ελληνική σημαία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αισθάνομαι υπερήφανος και χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν να με δουν. Ξέρω πως κι όσοι δεν μπόρεσαν, από εκεί που είναι, με αγαπούν και με στηρίζουν. Όταν πήρα τη σημαία στα χέρια μου ένιωσα πως τα κατάφερα. Έβγαλα 19,7».

Η μητέρα του, μια γυναίκα γεμάτη τρυφερότητα και περηφάνια, μίλησε με λόγια που άγγιξαν όλους όσοι την άκουσαν:

«Κάθε μέρα, σαν μαμά, τον βλέπω να αγωνίζεται να γίνει άριστος μαθητής, καλός φίλος, καλός αδερφός, μα πάνω απ’ όλα καλός άνθρωπος. Και αυτό με κάνει ακόμα πιο περήφανη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αυτή η βράβευση είναι πολύ σημαντική για εκείνον. Του δίνει δύναμη να συνεχίζει, να προσπαθεί και να ξεπερνά τα εμπόδια, όπως μόνον εκείνος ξέρει».

Σε μία επιτυχή εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΕΠΙΕΘ και αποτέλεσε φόρο τιμής σε όλους όσοι με πράξεις θάρρους και ανθρωπιάς μας εμπνέουν καθημερινά, εκτός των δύο αγοριών βραβεύτηκαν και οι εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ