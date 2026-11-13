Οι ιδιόχειρες σημειώσεις «έκαψαν» τον Οδυσσέα Δήμα -Έδινε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές της άρσης βαρών, διώκεται για κακούργημα

Από τον Απρίλιο του 2024 χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές της άρσης βαρών ο Οδυσσέας Δήμας, που πλέον διώκεται για κακούργημα.

Ανάμεσα στα ευρήματα που «έκαψαν» τον πρώην αρχιπροπονητή της Εθνικής άρσης βαρών είναι κάποιες ιδιόχειρες σημειώσεις. Σε αυτές φέρονται να υπέγραφαν οι αθλητές και δίπλα είχε και ποσά που έδιναν και την ουσία που τους έδινε ο Δήμας.

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Ο αδελφός του Πύρρου Δήμα, ο οποίος ήταν στο επίκεντρο των ερευνών εδώ και πολύ καιρό, συνελήφθη χθες, Πέμπτη 12/11, το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο Οδυσσέας Δήμας, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας (οξανδρολόνης) σε ανήλικο αθλητή (σ.σ.: τον γιο του) κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

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Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα, βρέθηκαν 17 κάρτες αθλητών που είναι στο σωματείο του αδελφού του, του Πύρρου Δήμα. Ο Οδυσσέας Δήμας τον Μάιο του 2025 είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό 12 ετών από τον ΕΟΚΑΝ.

Γενικότερα, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου,

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

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Δίωξη για κακούργημα εις βάρος του Οδυσσέα Δήμα

Ο Οδυσσέας Δήμας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Αναλυτικά, εις βάρος του Οδυσσέα Δήμα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για:

παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ' επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους (κακούργημα),

παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Τι ισχυρίζεται η πλευρά του προπονητή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Οδυσσέα Δήμα φέρεται να ισχυρίζεται ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του και κατασχέθηκαν δεν είναι όλα αναβολικά, αλλά κάποια από αυτά.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάποια εξ αυτών είναι για προσωπική χρήση του Δήμα, ο οποίος σταμάτησε να προπονεί αθλητές από το 2025.



Όσον αφορά τα δελτία αθλητών που βρέθηκαν στο σπίτι του, το περιβάλλον του υποστηρίζει ότι έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί, γι' αυτό τα είχε ο ίδιος.