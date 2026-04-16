«Χτύπα μια πόρτα και πες πεθαίνει»: Συγκλονίζει η αδελφή της Μυρτώς, σπαράζει ο πατέρας της [βίντεο] - iefimerida.gr

«Οι φταίχτες να πληρώσουν», ξεσπά η αδελφή της 19χρονης Μυρτούς η οποία έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι.

Η ίδια μιλώντας στην κάμερα του Alpha τονίζει ότι ακόμα και εχθρός σου να είναι κάποιος αν τον δεις σε δύσκολη κατάσταση, «άφησέ τον στο νοσοκομείο ή χτύπα μια πόρτα και πες πεθαίνει».

Η ίδια με αφορμή τα κανιβαλιστικά και προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση της Μυρτούς σχολιάζει ότι «μας νοιάζει ότι έβαλε χείλια και ήταν «προκλητική». Σοβαρά; Αυτό είναι το πρόβλημα ρε παιδιά;».

Πατέρας 19χρονης: «Τελικά θα την πάω νυφούλα στον χάρο»

Ο πατέρας τη 19χρονης δήλωσε από την πλευρά του ότι «όταν με έβλεπε στεναχωρημένο, γιατί περνάγαμε δύσκολα, μου έλεγε “μπαμπά μου μη μου πάθεις τίποτα. Θέλω εσύ να με πας νυφούλα στην εκκλησία. Μη μου πάθεις τίποτα”. Αύριο, δεν θα την πάω στην εκκλησία όχι θα την πάω νυφούλα στον χάρο».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο πατέρας δήλωσε για τους συλληφθέντες ότι «έπαιξαν θέατρο» και ότι «τα υποκείμενα αυτά μας κατέστρεψαν».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τα όσα οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Ανάμεσα στα ευρήματα που ερευνώνται είναι και κηλίδες αίματος οι οποίες εντοπίστηκαν στο κρεβάτι, τον τοίχο του υπνοδωματίου αλλά και το μπάνιο στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα όπου η παρέα των τριών ατόμων φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών.

Τα δείγματα αίματος έχουν σταλεί στα εργαστήρια της αστυνομίας προκειμένου να υπάρξει ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι «η 19χρονη δεν έχει απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές».