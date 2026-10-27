Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θηβών αλλάζει –Χωρίς διόδια ο νέος δρόμος, πώς θα είναι η εντυπωσιακή χάραξη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα από τα σημαντικά οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική φαίνεται να προχωρά με σταθερούς ρυθμούς, καθώς οι χωματουργικές εργασίες συνεχίζονται και η νέα χάραξη αρχίζει να αποκαλύπτεται σε όλο και περισσότερα σημεία της διαδρομής.

Οι οδικές υποδομές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιτείας, με τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται το τελευταίο διάστημα να επιχειρούν να αντιμετωπίσουν χρόνιες αδυναμίες του οδικού δικτύου.

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