Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος των Βαλκανίων -Το ελληνικό έργο των 1.000 χιλιομέτρων - iefimerida.gr

Με συνολικό μήκος που φτάνει τα 1.000 χιλιόμετρα και πολυάριθμες σήραγγες και γέφυρες, ο συγκεκριμένος ελληνικός αυτοκινητόδρομος εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων. ﻿

Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, υλοποιώντας έργα που έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις και να βελτιώσουν συνολικά την οδηγική εμπειρία, με τις νέες υποδομές να μην περιορίζονται μόνο στη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών, αλλά να συμβάλλουν και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό δίκτυο μεταφορών.

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