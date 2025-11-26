Οι Εκδόσεις Ψυχογιός τρολάρουν τον Τσίπρα με Χάρι Πότερ: Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1,5 εκατ. ρίχνεις κυβέρνηση - iefimerida.gr

Ήταν ίσως αναμενόμενη μία απάντηση -έστω και χιουμοριστική- από τις Εκδόσεις Ψυχογιός σχετικά με τη φήμη ότι η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είχε περισσότερες προπαραγγελίες από τα βιβλία του Χάρι Πότερ.

Τις τελευταίες ημέρες ακούστηκαν διάφορα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και πως η αγορά είχε να δει τόσες προπαραγγελίες από τα βιβλία του Χάρι Πότερ (πράγμα αδιανόητο για όποιον γνωρίζει έστω και ελάχιστα την τεράστια επιτυχία που σημείωσαν τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον Χάρι Πότερ» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg που ανέλαβε την έκδοση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.





Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, οι Εκδόσεις Ψυχογιός, που έφεραν στην χώρα μας τα βιβλία του Χάρι Πότερ, απάντησαν, λοιπόν, στα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Οφείλουμε κάποιες εξηγήσεις γράφει ο εκδοτικός οίκος και παραθέτει τέσσερις εικόνες του Χάρι Πότερ από την πρώτη ταινία:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση» γράφουν οι Εκδόσεις Ψυχογιός, ενώ σε άλλη εικόνα αναφέρονται στις προπαραγγελίες. «Ο Χάρι Πότερ το 2007 είχε προπαραγγελίες 100.000 αντίτυπα»